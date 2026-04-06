Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı
Mersin'in Tarsus ilçesinde düzenlenen eş zamanlı operasyonla 36 zanlı, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alındı. Ekipler, adreslerde çeşitli uyuşturucu maddeler ve suçtan elde edildiği değerlendirilen para ile ziynet eşyaları ele geçirdi.
Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 36 zanlı gözaltına alındı.
Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlattı.
Polis ekiplerince belirlenen ikametlere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 zanlı yakalandı.
Adreslerde çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve ziynet eşyası ele geçirildi.
Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Serkan Avci