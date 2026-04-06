Mersin'de uyuşturucu operasyonunda 36 şüpheli gözaltına alındı

Mersin'in Tarsus ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 36 zanlı gözaltına alındı.

Uyuşturucu ticareti yaptıkları öne sürülen şüphelilere yönelik Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla çalışma başlattı.

Polis ekiplerince belirlenen ikametlere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 36 zanlı yakalandı.

Adreslerde çeşitli tür ve miktarda uyuşturucu ile suçtan elde edildiği değerlendirilen para ve ziynet eşyası ele geçirildi.

Şüpheliler, İlçe Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.