Mersin Su Kesintisi Uzadı: AYGM ve MESKİ Arasındaki Problemler

ALTYAPI Yatırımları Genel Müdürlüğü (AYGM), Mersin-Adana-Osmaniye- Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu Hattı çalışmaları kapsamında yapılan planlı su kesintisinin uzamasına, Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin (MESKİ) aynı tarihte yürüttüğü ayrı deplase işleminde yaşanan teknik arızaların neden olduğunu bildirildi. AYGM'nin kendi deplase işini planlanan süre içinde tamamladığı, gecikmenin MESKİ'nin arıza ve ek müdahale ihtiyacından kaynaklandığı belirtildi.

AYGM'den edinilen bilgilere göre; Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep Yüksek Standartlı Demiryolu hattının Mersin bölümündeki imalatlar sırasında MESKİ'ye ait içme suyu hatlarının yer değiştirmesi hedeflendi. Bu kapsamda altyapı projelerinden sorumlu AYGM, MESKİ'ye resmi yazıyla başvurarak deplase işleminin yapılabilmesi için Nisan 2025'te su kesintisi talep etti. MESKİ, kesintinin bahar ve yaz aylarında yapılamayacağını belirterek, işlemin 17 Kasım 2025'te gerçekleştirilmesini uygun buldu. Söz konusu tarih hem AYGM'nin hem de MESKİ'nin kendi deplase çalışmaları için onaylanırken, her iki kurum da 17 Kasım'da çalışmalara başladı.

'HATTA SORUNSUZ ŞEKİLDE ÇALIŞTI'

Planlamaya göre; MESKİ, içme suyu hattının içinde kalan suyun 3 saat içinde tahliye edileceğini bildirdi. Ancak tahliye işlemi öngörülen sürenin üzerinde, 18 saat içinde tamamlanabildi. Tahliyenin ardından AYGM ekipleri, kendi deplase imalatına başladı. Demiryolu projesine ilişkin deplase çalışmasının boru içi sızıntılar ve zorunlu teknik şartlar nedeniyle 38 saatte tamamlandı. AYGM ekipleri, işlemi 18 Kasım saat 18.30'da bitirerek isale hattına yeniden su verdi. Kontrollerde hattın sorunsuz şekilde çalıştığı kaydedildi.

AYGM'DEN DESTEK İSTENDİ

17 Kasım'da MESKİ'nin Hal Kavşağı bölgesinde yürüttüğü deplase işine başlandığı ancak boru ek yerlerinde sorun yaşandığı, hattın tam olarak devreye alınamadığı belirtildi. MESKİ taşeronunun müdahalede yetersiz kalması ile kurumun AYGM'den destek talep ettiği, bunun üzerine 19 Kasım saat 00.30'da AYGM'nin iki şef yönetiminde 10 kişilik bir ekiple bölgeye giderek çalışmaya dahil olduğu bildirildi. Ayrıca malzeme, makine ve ekipman desteği de AYGM tarafından sağlandı. Mersin'de 17 Kasım'da başlayan su kesintisinin planlı bir işlem olduğunu belirtirken; AYGM, ana sebebinin MESKİ'nin yürüttüğü ayrı deplase çalışmasında yaşanan arızalar olduğunu bildirdi.