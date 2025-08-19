Mersin Silifke'de Yangın Sonrası Yaşam Konteynerleri Kuruluyor

Mersin Silifke'de Yangın Sonrası Yaşam Konteynerleri Kuruluyor
Mersin'in Silifke ilçesinde 13 Ağustos'ta çıkan orman yangınında evleri zarar gören aileler için konteynerler kuruluyor. AFAD tarafından gönderilen konteynerlerde temel ihtiyaç malzemeleri sağlanıyor.

Mersin'in Silifke ilçesinde 13 Ağustos'ta çıkan orman yangınında evleri zarar görenler için yaşam konteynerleri kuruluyor.

Mersin Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, AFAD'ın gönderdiği konteynerlerin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün tespitleri doğrultusunda Kocapınar, Kırtıl, Balandız, Çadırlı, Akdere ve İmamuşağı Mahallelerine kurulumuna başlandı.

Yangında evleri zarar görenler için tahsis edilen konteynerlerde klima, mini buzdolabı, elektrikli ocak, mutfak seti, ikili ranza, battaniye, yatak, yastık ve çarşaf seti ile temel ihtiyaç malzemeleri bulunuyor.

Silifke ilçesinde Balandız ve Kırtıl Mahalleleri çevresindeki ormanlık alanda 13 Ağustos'ta başlayan yangın, 16 Ağustos'ta kontrol altına alınmış, bölgede su borusu için kaynak yaparken yangına neden oldukları gerekçesiyle gözaltına alınan 6 şüpheliden 4'ü tutuklanmıştı.

