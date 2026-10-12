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Mersin Silifke'de kontrolden çıkan minibüs bahçeye yuvarlandı, 1'i ağır 17 yaralı

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Mersin Silifke'de kontrolden çıkan minibüs bahçeye yuvarlandı, 1'i ağır 17 yaralı
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Mersin'in Silifke ilçesinde sabah saatlerinde Mersin-Antalya kara yolu Akdere mevkisinde yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkan minibüs, yol kenarındaki bahçeye yuvarlandı. Kazada 1'i ağır 17 kişi yaralandı ve çevredeki hastanelere kaldırıldı; inceleme başlatıldı.

MERSİN'in Silifke ilçesinde yol kenarındaki bahçeye yuvarlanan minibüsteki 1'i ağır, 17 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Mersin- Antalya kara yolu Akdere mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen minibüs, yağışla kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak yol kenarındaki bahçeye yuvarlandı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan 1'i ağır, 17 kişi, ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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