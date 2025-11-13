Mersin Silifke'de Asfaltlama Çalışmaları Hızla Devam Ediyor

Mersin'in Silifke ilçesinde asfaltlama çalışmaları devam ediyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri Narlıkuyu Mahallesi'nde çalışma başlattı.

Mahalledeki bozulmuş yollarda asfalt çalışması yapan ekipler, bazı noktalarda ise bakım gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Silifke Belediye Başkanı Mustafa Turgut, vatandaşların daha güvenli, konforlu ve modern yollarda ulaşım sağlayabilmesi için çalışmalara hız kesmeden devam ettiklerini belirtti.