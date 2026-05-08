Mersin'de hacı adayları kutsal topraklara uğurlandı

Silifke ilçesinde düzenlenen törende, 60 hacı adayı Kur'an-ı Kerim eşliğinde dualarla kutsal topraklara uğurlandı. İlçe Müftüsü, hac ibadetinin zorluklarına ve sabrın önemine vurgu yaptı.

Mersin'in Silifke ilçesinde 60 hacı adayı, dualarla kutsal topraklara uğurlandı.

İlçe Müftülüğünce hacı adayları için Anıt Meydanı'nda düzenlenen törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi.

İlçe Müftüsü Mehmet Seri Doğru, törende, hac ibadetinin meşakkatli bir ibadet olduğunu ve yoğun bir sabır gerektirdiğini belirterek, bu yolculukta çekilen her zorluğun Allah katında büyük bir mükafata sebep olduğunu dile getirdi.

Konuşmaların ardından hacı adayları dualarla uğurlandı.

Kaynak: AA / Murat Pancar
