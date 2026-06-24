Mut ilçesinde zirai alanda çıkan yangın söndürüldü
Mersin'in Mut ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Mersin'in Mut ilçesinde zirai alanda çıkan yangın söndürüldü.
Aşağıköselerli Mahallesi'nde zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Büyükşehir Belediyesi ile Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz ve 3 su tankı sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle yangın ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.
Kaynak: AA / Ahmet Güler