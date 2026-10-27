Mersin Mut'ta eve dönmeyen kadın çoban çalılık alanda ölü bulundu

Mersin Mut'ta eve dönmeyen kadın çoban çalılık alanda ölü bulunduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Mersin'in Mut ilçesinde kayıp olarak aranan kadın çobanın cansız bedeni çalılık alanda bulundu. Jandarmanın Çakal Tepesi Yenisu mevkisinde yürüttüğü arama çalışmalarında bulunan cenaze, Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Mersin'in Mut ilçesinde kayıp olarak aranan kadın çoban çalılık alanda ölü bulundu.
İlçede çobanlık yapan Nesrin Candan'ın 25 Ekim'de eve dönmemesi üzerine eşi jandarmaya kayıp ihbarında bulundu.
İhbar üzerine jandarma ekipleri, Kürtçü Mahallesi Çakal Tepesi Yenisu mevkisinde arama başlattı.
Çalışmalar sonucunda Nesrin Candan'ın cansız bedeni bölgedeki çalılık alanda bulundu.
Kadının cenazesi Mut Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kaynak: AA