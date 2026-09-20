Mersin Mut'ta çalı temizliği için yakılan ateş ağıla sıçradı, 5 keçi telef oldu

Mersin Mut'ta çalı temizliği için yakılan ateş ağıla sıçradı, 5 keçi telef olduGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mersin'in Mut ilçesine bağlı Kelceköy Mahallesi'nde evinin bahçesindeki çalıları temizlemek için yakılan ateş ağıla sıçradı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında 5 keçi telef oldu.
Mersin'in Mut ilçesinde yangın çıkan ağıldaki 5 keçi telef oldu.
Kelceköy Mahallesi'nde S.A'nın (72) evinin bahçesindeki çalıları temizlemek için yaktığı ateş ağıla sıçradı.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangın nedeniyle 5 keçi telef oldu.
Kaynak: AA