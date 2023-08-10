Mersin Mezitli'de Yol Yenileme Çalışmaları Tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Mezitli ilçesi Fındıkpınarı Caddesi'nde başlattığı yol yenileme çalışmalarını tamamladı. Altyapı çalışmaları sonrası bozulan ve tahrip olan yollarda çalışma yürüten Büyükşehir ekipleri, bozuk zeminin kazınması ve asfalta hazırlık faaliyetlerinin ardından, sıcak asfalt serim işlemi gerçekleştirdi. Yenilenen yolların, Mersinlilere hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı ekipleri, Mezitli ilçesi Fındıkpınarı Caddesi'nde başlattığı yol yenileme çalışmalarını tamamladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Mersinlilerin daha rahat ve kaliteli hizmet almasını sağlamak için, kent genelinde yol ve asfalt çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Ekiplerin yol çalışmasını tamamladığı ve vatandaşın hizmetine sunduğu yeni yolların adresi bu kez, Mezitli ilçesine bağlı Fındıkpınarı Caddesi oldu.

Altyapı çalışmaları sonrası bozulan ve tahrip olan yollarda çalışma yürüten Büyükşehir ekipleri, bozuk zeminin kazınması ve asfalta hazırlık faaliyetlerinin ardından, sıcak asfalt serim işlemi gerçekleştirdi. Projenin ilk etabında İsmet İnönü Bulvarı ile Koru Caddesi arasındaki 900 metre uzunluğundaki yolda zemini freze makinesi ile kazıyan Büyükşehir ekipleri, ardından sıcak asfalt serim işlemi uyguladı.

İkinci etapta ise Çankaya ve Çamlıca Mahallesi sınırları içerisinde yer alan Koru Caddesi ile 37510 Sokak arasındaki 1400 metre uzunluğundaki yol çalışmalarını tamamlayan ekipler; toplam 2 bin 300 metre uzunluğundaki yol yenileme çalışmalarını kısa sürede sonlandırdı. Yol çizgilerinin de tamamlanmasının ardından, yenilenen yollar vatandaşın hizmetine açıldı.

Kuyuluk, Çankaya ve Çamlıca Mahalleleri'ni kapsayan 2 bin 300 metre uzunluğundaki yolu yenileyip vatandaşın hizmetine sunduklarını söyleyen Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi'nde Yol-Asfalt Şefi Mehmet Onur Güner, şunları kaydetti:

"Yol ve Asfalt Şubesi ekiplerimizce, Mezitli ilçesine bağlı Fındıkpınarı Caddesi'ni kapsayan yolu yenileyip vatandaşların hizmetine sunduk. Daha önce altyapı kurumlarının deforme ettiği bu yolda, kısa sürede vatandaş ve muhtarlarımızın taleplerini de göz önüne alarak yol çalışmasını programımıza aldık. Hızlı bir şekilde de çalışmalarımızı tamamladık. Yenilenen yolların, Mersinlilere hayırlı ve uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Mersinlileri yeni yollarla buluşturmaya devam edeceğiz. Başkanımızın da her zaman söylediği gibi 'Yolumuz Artık Daha Açık.'"

Kuyuluk Mahallesi Muhtarı Muhammet Denli de şunları söyledi:

"Çok kaliteli yol yaptılar. Ben aynı zamanda esnaflık da yapıyorum. Daha önce arabalar çok sesli geçtiği için, dükkanın içerisinde sesten duramazdık. Şimdi bu kaliteli yollarda yağ gibi akıyorlar. Kanalizasyon çalışmaları sonrası takılan bacalar engin kaldı ve arabalarımız çok sıkıntı çekti. Şimdi hepsi düzeldi. Kuyuluk Mahallesi adına herkesin emeğine sağlık, teşekkür ediyorum."

Altyapı çalışmaları sonrası Çankaya ve Çamlıca yollarının büyük bir kısmının tahribat içinde olduğunu aktaran Mezitli Muhtarlar Derneği Başkanı ve Çankaya Mahalle Muhtarı Bülent Ballı, şöyle konuştu:

"Büyükşehir Belediye Başkanımız Vahap Seçer'e talebimizi iletmiştik. Taleplerimiz değerlendirildi. Daha önce trafik aksıyordu ve kazalar oluyordu. Yeni yolların yapılması ve çizgilerin de düzgün bir şekilde çizilmesiyle sorun çözüldü. 19 tane köyümüz mevcut. Çok büyük bir trafik sıkıntısı çekiyorduk. 400-500 metreye kadar trafik sıkışıyordu. Şu anda çok akışkan bir yolumuz var. Vatandaşlarımız yeni yolları görünce bizlere teşekkür ediyor. Bizler de bu teşekkürleri Büyükşehir'e iletiyoruz."

Yol çalışmaları sayesinde toz topraktan kurtulduklarını ve rahat ettiklerini belirten vatandaş Mehmet Uysal, "Kanalizasyon çalışmalarından sonra çok stres içindeydik, çünkü her yer çukurdu. Yapılan çalışmayla, artık yollarımız çok güzel oldu" diye konuştu.