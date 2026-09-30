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Mersin Mezitli'de yanan 3 katlı mobilya mağazasından geriye kolonlar kaldı

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Mersin Mezitli'de yanan 3 katlı mobilya mağazasından geriye kolonlar kaldı
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Mersin Mezitli'de 3 katlı mobilya mağazasında dün akşam çıkan yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesiyle kontrol altına alındı. Sabaha kadar soğutma yapılan mağaza kullanılamaz hale gelirken geriye kolonlar ve demir yığını kaldı.

MERSİN'de yanan mobilya mağazasından geriye kolonlar ve demir yığını kaldı.

Mezitli ilçesi Kuyuluk Mahallesi'ndeki 3 katlı mobilya mağazasında dün akşam saatlerinde yangın çıktı. Mağazanın çatı katında başlayan yangın, hızla tüm binayı sardı. Mahallelinin ihbarı üzere adrese itfaiye ekipleri sevk edildi. Tazyikli ve köpüklü sularla alevlere müdahale eden ekipler, yangının çevredeki diğer binalara sıçramaması için yoğun çaba sarf etti. Yangın 6 itfaiye aracı, Emniyet Müdürlüğü'nde görevli 6 TOMA, AFAD ve Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin yaklaşık 2 saat süren müdahalesiyle kontrol altına alındı. Büyük çaplı hasarın meydana geldiği mağazada ekiplerin soğutma çalışması sabaha kadar devam etti.

Soğutma çalışmalarının ardından kullanılamaz hale gelen 3 katlı mağazadan geriye sadece kolonlar ve demir yığını kaldı. Yangınla ilgili hasar tespit çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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