Mersin Merkezli Uyuşturucu Operasyonunda 351 Kişi Tutuklandı

Mersin merkezli 10 ilde uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen "Narkokapan Mersin" operasyonunda gözaltına alınan şüphelilerden 351'i tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında 21 Ekim'de İl Emniyet Müdürlüğünce düzenlenen "Narkokapan Mersin" operasyonunda yakalanan şüphelilerin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 351'i "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçundan çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 21 Ekim'de Mersin'de düzenlediği basın açıklamasında, Mersin merkezli 10 ilde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 organize suç örgütünün çökertildiğini, 370 şüphelinin gözaltına alındığını bildirmişti.

Operasyonda 3 bin 250 polis, 30 özel eğitimli narkotik dedektör köpeği, 2 insansız hava aracı, 3 dron ile 1 helikopter yer almış ve 403 adrese baskın düzenlenmişti.