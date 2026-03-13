Mersin merkezli ihalelerde usulsüzlük operasyonunda 6 zanlı tutuklandı

Mersin merkezli yapılan operasyonla 7 ilde, kamu kurumlarının ihalelerinde usulsüzlük yaptığı iddia edilen 28 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Gözaltı sayısı 28'e yükselirken, şüphelilerden 2'si serbest bırakıldı.

Mersin merkezli 7 ilde düzenlenen operasyonda, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerinde usulsüz yaptıkları iddiasıyla yakalanan 20'si kamu görevlisi 28 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

Mersin'de, bazı kamu kurum ve kuruluşlarının usulsüz olduğu değerlendirilen ihalelerine yönelik soruşturma kapsamında dün 5 kişinin daha yakalanmasıyla gözaltı sayısı 28'e yükseldi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden 2'si ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Adliyeye sevk edilen zanlılardan 6'sı çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 20'si adli kontrol şartıyla salıverildi.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca dün Mersin, Antalya, Eskişehir, Elazığ, Adana, Van ve Hakkari'de "ihaleye fesat karıştırma", "resmi belgede sahtecilik" ve "görevi kötüye kullanma" suçlarına karıştığı belirlenen şüpheliler hakkında gözaltı kararı verilmiş, ekiplerin 7 ildeki operasyonunda 20'si kamu görevlisi 23 zanlı yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal
