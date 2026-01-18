Haberler

Mersin'de tarla ve çalılık alanda çıkan yangın söndürüldü

Mersin'in Mut ilçesine bağlı Fakırca Mahallesi'nde tarla ve çalılık alanda çıkan yangın, itfaiye ekipleri ve vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Fakırca Mahallesi'ndeki tarla ve çalılık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında çalışmalara vatandaşlar da destek verdi.

Kaynak: AA / Ömer Tarsuslu - Güncel
