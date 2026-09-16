Haberler

Mersin'in Gülnar ve Bozyazı ilçelerinde İlköğretim Haftası kutlandı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Gülnar ve Bozyazı ilçelerinde İlköğretim Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Mersin'in Gülnar ve Bozyazı ilçelerinde İlköğretim Haftası dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Gülnar Hükümet Konağı önünde düzenlenen programda, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Kadim, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu.

Cumhuriyet İlk ve Ortaokulu'nda devam eden etkinlikte 8. sınıf öğrencileri, okula yeni başlayan çocuklara Türk bayrağı ve çiçek hediye etti.

Bozyazı Ortaokulu'nda düzenlenen programda da günün anlam ve önemine ilişkin konuşmalar yapıldı.

Etkinlikte, öğrencilerin çeşitli gösteriler sundu.

Kaynak: AA
Fenerbahçe resmen açıkladı! İşte Asensio'nun sahaya çıkacağı maç

Fenerbahçe resmen açıkladı! İşte sahaya çıkacağı maç
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mekke'ye İHA saldırısı! O anlar kamerada

Müslümanların kıblesine saldırı! O anlar kamerada
Mauro Icardi'ye şok üzerine şok! Futbolculuk kariyeri tehlikede

Icardi'ye vuran vurana! Futbolculuk kariyeri tehlikede
Kadir İnanır'ın yıllardır saklanan vasiyeti açılıyor! Yüklü mirasının sahibi belli olacak

Kadir İnanır'ın yıllardır saklanan vasiyeti açılıyor! Yüklü mirası var
Samsun'da 40 metre derinlikten metan gazı çıktı! Bölge güvenlik altına alındı

Parkın altından metan gazı çıktı! Uzmanlardan flaş açıklama
Milyonlarca kişiyi umutlandıracak 'erken emeklilik' söylentisi! 5 yıl avantaj sağlanacak

Milyonlarca kişiyi umutlandıracak "erken emeklilik" söylentisi
Yönetimin canına tak etti, bileti kesildi! Galatasaray'da ilk veda

Yönetimin canına tak etti, bileti kesildi! Galatasaray'da ilk veda
Rusya, Ukrayna'nın Dnipropetrovsk bölgesinde sivilleri taşıyan minibüsü vurdu: 5 ölü, 7 yaralı

Günlük işleri için yola çıkmışlardı! Rusya'nın İHA'sı 5 canı aldı