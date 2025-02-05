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Mersin'in Çamlıyayla İlçesinde Kar Yağışı Etkili Oldu

Mersin'in Çamlıyayla İlçesinde Kar Yağışı Etkili Oldu
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Çamlıyayla'nın yüksek kesimlerinde sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışı ile ilçe beyaza büründü. Büyükşehir Belediyesi ekipleri, yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Mersin'in Çamlıyayla ilçesinin yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oldu.

Sabah saatlerinden itibaren etkili olan kar yağışıyla ilçe beyaza büründü.

Büyükşehir Belediyesi Koordinasyon Şube Müdürlüğü ekipleri yollarda kar küreme ve tuzlama çalışması başlattı.

Kaynak: AA / Ahmet Can Erdogan - Güncel
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