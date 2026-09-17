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Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Güçlü'den Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'na ziyaret

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Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Güçlü'den Bozyazı Kaymakamı Topsakaloğlu'na ziyaret
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Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'na ziyarette bulundu.

Mersin İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şinasi Güçlü, Bozyazı Kaymakamı Tuncay Topsakaloğlu'na ziyarette bulundu.

Güçlü, makamında ziyaret ettiği Topsakaloğlu ile ilçenin genel asayiş ve güvenlik durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette Güçlü'ye, İlçe Jandarma Komutanı Sedat Ahmet Yılmaz da eşlik etti.

Topsakaloğlu, ziyareti dolayısıyla Güçlü'ye teşekkür etti.

Kaynak: AA
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