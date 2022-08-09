Mersin haberleri | Mersin'de toplu taşıma araçları denetlendi Mersin gündem haberi... Mersin'in Tarsus ilçesinde, zabıta ekiplerince toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı. Mersin'in Tarsus ilçesinde, zabıta ekiplerince toplu taşıma araçlarında denetim yapıldı. Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Dairesi Başkanlığı Trafik Zabıta Şube Müdürlüğü ekipleri, ulaşım hizmetinin güvenli sağlanması için denetimlerini sürdürdü. Ekipler, sürücülere klimaların çalıştırılması, araç kapılarının seyir halinde kapalı tutulması, hız sınırlarına ve kıyafet yönetmeliğine uyulması konularında uyarı yaptı. Denetimde eksiklikleri tespit edilen sürücülere ceza kesildi. Güncel AA / Burcu Kaya Tragger Zabıta Tarsus Mersin Güncel Haberler

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