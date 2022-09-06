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Mersin haberleri... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "1571' de Doğu Akdeniz'e taşınan Türklük mücadelesinin temsilcileriyiz"

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Mersin haberi: Salondan görüntü KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a seğmen kıyafeti giydirilmesi Tatar'a Seymenbaşı Beratı unvanı verilmesi Seymenlerin gösterisi KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşması ANKARA - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Kulübü Derneği tarafından düzenlenen "Seymenbaşı" unvanı...

Salondan görüntü

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a seğmen kıyafeti giydirilmesi

Tatar'a Seymenbaşı Beratı unvanı verilmesi

Seymenlerin gösterisi

KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşması

ANKARA - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Kulübü Derneği tarafından düzenlenen "Seymenbaşı" unvanı takdim töreninde konuştu. (1)

Kaynak: AA / Erlevent Gülbitti - Güncel

Ersin Tatar Kıbrıs Tatar Güncel Haberler

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