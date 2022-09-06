Mersin haberleri... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "1571' de Doğu Akdeniz'e taşınan Türklük mücadelesinin temsilcileriyiz"
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Mersin haberi: Salondan görüntü KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a seğmen kıyafeti giydirilmesi Tatar'a Seymenbaşı Beratı unvanı verilmesi Seymenlerin gösterisi KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşması ANKARA - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Kulübü Derneği tarafından düzenlenen "Seymenbaşı" unvanı...
Salondan görüntü
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a seğmen kıyafeti giydirilmesi
Tatar'a Seymenbaşı Beratı unvanı verilmesi
Seymenlerin gösterisi
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşması
ANKARA - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Kulübü Derneği tarafından düzenlenen "Seymenbaşı" unvanı takdim töreninde konuştu. (1)
Kaynak: AA / Erlevent Gülbitti - Güncel