Mersin haberleri... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: "1571' de Doğu Akdeniz'e taşınan Türklük mücadelesinin temsilcileriyiz" Güncel Haberler Mersin haberi: Salondan görüntü KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a seğmen kıyafeti giydirilmesi Tatar'a Seymenbaşı Beratı unvanı verilmesi Seymenlerin gösterisi KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşması ANKARA - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Kulübü Derneği tarafından düzenlenen "Seymenbaşı" unvanı... Salondan görüntü KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'a seğmen kıyafeti giydirilmesi Tatar'a Seymenbaşı Beratı unvanı verilmesi Seymenlerin gösterisi KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar'ın konuşması ANKARA - KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Ankara Kulübü Derneği tarafından düzenlenen "Seymenbaşı" unvanı takdim töreninde konuştu. (1) Güncel Kaynak: AA / Erlevent Gülbitti Ersin Tatar Kıbrıs Tatar Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Mersin haberleri... KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar: '1571' de Doğu Akdeniz'e taşınan Türklük mücadelesinin temsilcileriyiz' - Haberler

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