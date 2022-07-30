Mersin haber! Doğu Akdeniz'de sıcak hava bunaltıyor
Mersin haberlerine göre Antakya geneli sıcak hava etkisi İnsanlardan görüntüler Park ve genel görüntü HATAY - Hatay'da 35 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle çok sayıda cadde ve sokak boş kaldı.
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Antakya geneli sıcak hava etkisi
İnsanlardan görüntüler
Park ve genel görüntü
HATAY - Hatay'da 35 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle çok sayıda cadde ve sokak boş kaldı.
Merkez Antakya ilçesinde vatandaşların gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştığı görüldü.
AA / Mehmet Gürkan - Güncel