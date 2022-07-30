Mersin haber! Doğu Akdeniz'de sıcak hava bunaltıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Mersin haber! Doğu Akdeniz'de sıcak hava bunaltıyor

Mersin haberlerine göre Antakya geneli sıcak hava etkisi İnsanlardan görüntüler Park ve genel görüntü HATAY - Hatay'da 35 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle çok sayıda cadde ve sokak boş kaldı.

 - Güncelleme:

Antakya geneli sıcak hava etkisi

İnsanlardan görüntüler

Park ve genel görüntü

HATAY - Hatay'da 35 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle çok sayıda cadde ve sokak boş kaldı.

Merkez Antakya ilçesinde vatandaşların gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştığı görüldü.

AA / Mehmet Gürkan - Güncel

Antakya Hatay Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title