Mersin haber! Doğu Akdeniz'de sıcak hava bunaltıyor Mersin haberlerine göre Antakya geneli sıcak hava etkisi İnsanlardan görüntüler Park ve genel görüntü HATAY - Hatay'da 35 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle çok sayıda cadde ve sokak boş kaldı. Antakya geneli sıcak hava etkisi İnsanlardan görüntüler Park ve genel görüntü HATAY - Hatay'da 35 dereceyi bulan hava sıcaklığı nedeniyle çok sayıda cadde ve sokak boş kaldı. Merkez Antakya ilçesinde vatandaşların gölgelik alanlarda serinlemeye çalıştığı görüldü. Güncel AA / Mehmet Gürkan Antakya Hatay Güncel Haberler

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