Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu Güncel Haberler Mersin'in Akdeniz ilçesinde, 4 gün önce girdiği denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı. Mersin'in Akdeniz ilçesinde, 4 gün önce girdiği denizde kaybolan gencin cansız bedenine ulaşıldı. Millet bahçesi sahilinden 23 Ağustos'ta girdiği denizde kaybolan Suriye uyruklu Süleyman Mahmut Veli'yi (20) arama çalışmaları devam etti. Sahil Güvenlik Akdeniz Bölge Komutanlığına bağlı Dalış Emniyet Güvenlik ve Arama Kurtarma Timi (DEGAK), İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü dalgıçları ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerince yürütülen çalışmada, gencin cesedi kaybolduğu yerin yaklaşık 400 metre uzaklığındaki bir kayaya sıkışmış halde bulundu. Ekiplerin, sudaki kayanın ağırlığı nedeniyle cesedi sıkıştığı yerden çıkaramaması üzerine olay yerine vinç yönlendirildi. Vinçle kayanın kaldırılmasının ardından sudan çıkarılan Veli'nin cesedi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Güncel Kaynak: AA / Burcu Kaya Akdeniz Suriye Mersin Güncel Haberler

Haberler ›› Güncel ›› Denizde kaybolan gencin cesedi bulundu - Haberler

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.