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Mersin gündem haberi: Belediye başkanlarından Mersin Orman Bölge Müdürü Yalçın'a ziyaret

Mersin gündem haberi: Belediye başkanlarından Mersin Orman Bölge Müdürü Yalçın'a ziyaret

Mersin haberine göre Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Yalçın'a ziyarette bulunduMüdürlükten yapılan açıklamaya göre, Gültak ve Sel, Yalçın'ı makamında ziyaret etti.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Yalçın'a ziyarette bulundu

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Gültak ve Sel, Yalçın'ı makamında ziyaret etti.

Belediye başkanları Gültak ve Sel, Yalçın'a görevinde başarılar diledi.

Yalçın da ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi.

Kaynak: AA / Burcu Kaya - Güncel

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