Mersin gündem haberi: Belediye başkanlarından Mersin Orman Bölge Müdürü Yalçın'a ziyaret Mersin haberine göre Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Yalçın'a ziyarette bulunduMüdürlükten yapılan açıklamaya göre, Gültak ve Sel, Yalçın'ı makamında ziyaret etti. Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak ve Feke Belediye Başkanı Ahmet Sel, Mersin Orman Bölge Müdürlüğü görevine atanan Mustafa Yalçın'a ziyarette bulundu Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Gültak ve Sel, Yalçın'ı makamında ziyaret etti. Belediye başkanları Gültak ve Sel, Yalçın'a görevinde başarılar diledi. Yalçın da ziyaretten duyduğu memnuniyetini dile getirdi. Güncel Kaynak: AA / Burcu Kaya Mustafa Yalçın Akdeniz Mersin Güncel Haberler

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