Mersin Gülnar'da Orman Yangını Çıktı

MERSİN'in Gülnar ilçesinde orman yangını çıktı. Bölgeye sevk edilen ekipler, alevleri kontrol altına almak için havadan ve karadan müdahale başlattı.

İlçeye bağlı Kavakoluğu Mahallesi'ndeki ormanda henüz belirlenemeyen nedenle saat 18.00 sıralarında yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye 3 yangın söndürme helikopteri, çok sayıda arazöz, ilk müdahale aracı ve ekipler sevk edildi. Ekipler, alevleri kontrol altına alabilmek için çalışma başlattı.