Mersin Gülnar'da Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi
Mersin'in Gülnar ilçesinde Muhtarlar Günü nedeniyle gerçekleştirilen törende muhtarlar, saygı duruşunda bulunarak İstiklal Marşı'nı okudu. Dernek Başkanı Murat Çalık, muhtarların devlet ile vatandaş arasında köprü görevi üstlendiğini vurguladı.
Mersin'in Gülnar ilçesinde Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.
Hükümet Konağı önünde gerçekleştirilen tören, Gülnar Muhtarlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Murat Çalık'ın çelenk sunumuyla başladı.
Daha sonra muhtarlar saygı duruşunda bulundu, İstiklal Marşı'nı okudu.
Çalık, yaptığı konuşmada, muhtarların, vatandaş ile devlet arasında "köprü görevi" üstlendiğini söyledi.
