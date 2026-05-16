Mersin'de çıkan örtü yangını kontrol altında
Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan örtü yangını, orman ekipleri ve gönüllü vatandaşların müdahalesiyle kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.
Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan örtü yangını, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
İlemin Mahallesi Suçatı mevkisinde henüz belirlenemeyen nedenle örtü yangını çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Erdemli Orman İşletme Müdürlüğüne ait 5 arazöz, 2 su tankeri ve orman personeli sevk edildi.
Gönüllü vatandaşların desteğiyle müdahale edilen yangın kontrol altına alındı.
Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları devam ediyor.
Kaynak: AA / Mustafa Ünal Uysal