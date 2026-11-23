Mersin Erdemli'de kaybolan 74 yaşındaki Alzheimer hastası kadın için arama sürüyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Mersin Erdemli'de 18 Kasım'da Sinap Mahallesi Küçükfındık Yaylası'nda kaybolan 74 yaşındaki Alzheimer hastası kadın için arama çalışmaları sürüyor. AFAD koordinasyonundaki çalışmaları Mersin Valisi Atilla Toros da yerinde inceledi.
Mersin'in Erdemli ilçesinde kaybolan 74 yaşındaki Alzheimer hastası Mümine Kılıç'ın bulunması için çalışmalar devam ediyor.
Sinap Mahallesi Küçükfındık Yaylası'nda 18 Kasım'da kaybolan Kılıç'a ulaşılması amacıyla İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ( Afad ) koordinasyonunda başlatılan çalışmalar sürüyor.
Jandarma ve AFAD ekipleri, arama kurtarma köpeklerinin desteğiyle bölgede inceleme yapıyor.
Mersin Valisi Atilla Toros, çalışmaların devam ettiği Küçükfındık Yaylası'nda incelemede bulundu, ekiplerden bilgi aldı.
Kaynak: AA