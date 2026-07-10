Mersin'de denizde erkek cesedi bulundu
Mersin'in Erdemli ilçesi Kızkalesi açıklarında hareketsiz halde duran bir kişinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Y.Ç'ye (55) ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için hastane morguna götürüldü.
Mersin'in Erdemli ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.
Kızkalesi açıklarında bir kişinin hareketsiz halde durduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.
Ekiplerce Y.Ç'ye (55) ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.
Kaynak: AA