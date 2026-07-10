Haberler

Mersin'de denizde erkek cesedi bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesi Kızkalesi açıklarında hareketsiz halde duran bir kişinin ihbarı üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi. Y.Ç'ye (55) ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi için hastane morguna götürüldü.

Mersin'in Erdemli ilçesinde denizde erkek cesedi bulundu.

Kızkalesi açıklarında bir kişinin hareketsiz halde durduğunu fark edenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve Sahil Güvenlik ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce Y.Ç'ye (55) ait olduğu değerlendirilen ceset, otopsi yapılmak üzere hastane morguna götürüldü.

Kaynak: AA
Bakan Fidan: CAATSA konusunda uygun adımları atıyoruz, kısa sürede neticeye ulaşacağız

Bakan Fidan müjdeyi bu sözlerle verdi: Kısa sürede neticeye ulaşacağız
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Mason Greenwood'da mutlu son! Fenerbahçe tarihinin en pahalı transferi

F.Bahçe'den sezonun en büyük transferi! Türk futbol tarihine geçecek
İsrail Başbakanı Netanyahu'nun oğlu Yair, adını değiştirdi

Başbakan oğlu adını tek kalemde değiştirdi! Sebebi şaşırttı

Genç cerrahın sapkınlığı ortaya çıktı! 460 kadının görüntüsünü çekmiş

Genç cerrahın telefonundan çıkan görüntüler hastaneyi karıştırdı
Şizofreni hastasının odasından çıkan dehşet: Deneyimli doktor donakaldı!

Şizofreni hastasının odasından çıkan dehşet: Doktor donakaldı!
Miçotakis mehterle karşılandı, AP'den eş zamanlı 'Kıbrıs' adımı geldi

Miçotakis mehterle karşılandı, hemen Türkiye karşıtı hamle geldi
Cenazede bunu da gördük! Yarı çıplak direk dansı yaptı

Böylesini de gördük! Cenazede bu halde direk dansı yaptı
ABD-İran gerilimini azaltmak için Katar'dan yeni adım

Ajanslar son dakika olarak duyurdu! ABD-İran geriliminde yeni gelişme