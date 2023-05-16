Mersin'e şehit ateşi düştü

ŞIRNAK'ta, PKK'lı 2 teröristin etkisiz hale getirildiği çatışmada şehit olan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in (39) memleketi Mersin'in Tarsus ilçesindeki babaevine acı haber ulaştı.

Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in şehit olduğu haberini, Mersin'in Tarsus ilçesi Ulaş Mahallesi'nde yaşayan ailesine yetkililer verdi. Ölmez'in aile bireyleri gözyaşların boğulurken, şehit evine Türk bayrakları asıldı. Acı haberi alan yakınları ve komşuları, taziye için eve gelmeye başladı.?Melek Ölmez (36) ile evli olan, Taha Kağan (13) ve Ömer Erdem (8) adında 2 oğlu bulunan Jandarma Uzman Çavuş Serkan Ölmez'in cenazesinin, yarın ilçede son yolculuğuna uğurlanması bekleniyor.