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Mersin'deki zincirleme trafik kazasında 8 kişinin kimliği tespit edildi

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Mersin'de meydana gelen zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 10 kişiden 8'inin kimlikleri belirlendi. Kazada yaralanan 40 kişinin tedavileri sürüyor.

Mersin'de, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'ndaki zincirleme trafik kazasında hayatını kaybeden 10 kişiden 8'inin kimliği tespit edildi.

TAG Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde dün akşam meydana gelen kazada yaşamını yitiren 10 kişiden 8'inin otopsi işlemleri tamamlandı.

Yaşamını yitirenler arasında Ozan Kılıç, Serhat Taraman, Elif Taraman, Birsen Çiftsüren, Mehmet Kaplan, Halil Şimşek, Taha Acet ve Ayla Çelik Teymen'in yer aldığı belirlendi.

Cenazelerin, işlemlerinin ardından defin için Adana ve Diyarbakır'a gönderileceği öğrenildi.

Kazada yaralanan 40 kişiden 13'ünün Tarsus Devlet Hastanesi'nde, 7'sinin Mersin Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 14'ünün Adana Şehir, Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde, 3'ünün Çukurova Devlet Hastanesi'nde, 3'ünün de Tarsus'taki bir özel hastanede tedavileri sürüyor.

Yaralılardan 8'inin durumunun ağır olduğu belirtildi.

Vali Pehlivan'dan yaralılara ziyaret

Mersin Valisi Ali Hamza Pehlivan, beraberinde AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı ve Tarsus Kaymakamı Mehmet Ali Akyüz ile Tarsus Devlet Hastanesi'ndeki yaralıları ziyaret etti.

Doktorlardan bilgi alan Pehlivan, yaralılara ve ailelerine geçmiş olsun dileğinde bulundu.

TAG Otoyolu'nun Yenice Mahallesi mevkisinde, Star Diyarbakır firmasına ait 34 SD 8821 plakalı yolcu otobüsü, karşı şeride geçerek 2 otomobil ve 1 kamyona çarpmış, ardından aynı bölgede bir kaza daha meydana gelmişti. İlk kazada 10 kişi hayatını kaybetmiş, 34 kişi yaralanmış, diğer kazada da 6 kişi yaralanmıştı. Kazanın ardından uzun süre trafiğin aksadığı otoyolda, araçların kaldırılmasıyla akış normale dönmüştü.

Kaynak: AA / Güncel

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