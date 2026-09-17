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Mersin'deki yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 42 şüpheliden 27'si tutuklandı

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- Soruşturma kapsamında 27 internet sitesine erişim engeli getirildi

Mersin'in Tarsus ilçesinde yürütülen yasa dışı bahis soruşturmasında gözaltına alınan 42 şüpheliden 27'si tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince banka hesap bilgilerini yasa dışı bahis için kullandırdıkları iddiasıyla 14 Eylül'de düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 42 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27'si çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, 15'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, soruşturma kapsamında yasa dışı bahis zemini oluşturan 27 internet sitesine erişim engeli getirildi.

Hakkında gözaltı kararı bulunan firari 8 zanlının yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Banka hesaplarında 7 milyar lirayı aşkın işlem hacmi olduğu tespit edilmişti.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda çalışma yapan İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, 50 şüphelinin banka hesap bilgilerini yasa dışı bahis için kullandırdığını belirlemişti.

Hesaplarda 7 milyar 640 milyon 332 bin liralık işlem hacmi olduğunu tespit eden ekipler, haklarında yakalama kararı çıkarılan zanlılardan 42'sini gözaltına almıştı.

Kaynak: AA
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