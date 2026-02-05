Kazada kızı Kübra ve 2 yeğeni ölen baba: Melekleri yok ettiler

MERSİN'de meydana gelen trafik kazasında ikiz kızlarından Kübra (15) ile yeğenleri Nejla (16) ve Zehra'yı (18) kaybeden, diğer ikiz kızı Büşra (15) ise ağır yaralanan Mahmut Güney (47), "Varımız yoğumuz 2 kızımız vardı. Biri gitti, diğeri yoğun bakımda. Tutunacak dalımız kalmadı. Yetkililerden kızımın kurtarılması için ne gerekiyorsa yapılmasını istiyorum. 3 aile yok oldu. Bu çocukların geleceği vardı. Dünya yüzü görmediler. Bunlar melekti, melekleri yok ettiler" dedi.

Kaza, 2 Şubat günü saat 20.30 sıralarında ilçeye bağlı Bekirde Mahallesi D-400 kara yolunda meydana geldi. Tarsus'tan Mersin yönüne giden psikolog Melis Kuş (25) yönetimindeki 33 ATE 039 plakalı cip, önündeki aracı sollamak istedi. Ancak bu sırada Kuş'un direksiyon kontrolünü yitirdiği cip, refüjde karşıya geçmek için bekleyen kişilerin arasına daldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde kuzenler Nejla Öztürk, Zehra Serdil Atak ve Kübra Güney'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Yaralanan Büşra Güney, Burkan Acar (21) ve Yunus Bagı (35) ise sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan Büşra Güney'in hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi.

İKİZLERDEN BİRİ ÖLDÜ, DİĞERİ AĞIR YARALI

Hayatını kaybeden Kübra Güney ile yaralı Büşra Güney'in ikiz oldukları ve tüp bebek tedavisiyle dünyaya geldikleri belirtildi.

Bu arada kazayı yara almadan atlatan sürücü ise gözaltına alındı. Melis Kuş, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

YAN YANA TOPRAĞA VERİLDİLER

Kazada ölen kuzenler Nejla Öztürk, Zehra Serdil Atak ve Kübra Güney'in cenazeleri, otopsi işlemlerinin ardından Toroslar ilçesi Güneykent Mezarlığı'nda yakınlarının gözyaşları arasında yan yana toprağa verildi.

'YEMEĞE GELECEKLERDİ'

İkiz çocuklarından Kübra ile yeğenleri Zehra ve Nejla'yı kaybeden diğer ikiz kızı Büşra da ağır yaralanan Mahmut Güney, Akdeniz ilçesine bağlı Çilek Mahallesinde taziyeleri kabul etti. Mahmut Güney, "Ben akşam evdeydim, çocuklarım eve geliyordu. Yarım saate kadar geleceklerini söylediler. Yemeğe bekledik ama gelmediler. Telefon ettik ama dördünü de aradık dördüne de ulaşılamıyordu. İlk başta durumu anlayamadık. Evimiz ana yola yakın. Sokağa çıktığımızda kazayı gördük. Kaza yerine gidince açtım, yüzlerine baktım. Polisler izin vermedi ilk başta ama rica edince izin verdiler. Bizimkiler olabilir diye şüpheleniyordum. Bir baktım iki tane yeğenim, ikisi de kaza yerinde can vermiş. Diğerlerini hastaneye kaldırmışlar. Hemen hastaneye koştuk. İkiz kızlarım var Kübra ile Büşra. Gittik ikisi de acilde. Acilde Büşra'yı yukarı yoğun bakıma götürdüler ameliyathaneye, Kübra da orada acilde can vermiş. Büşra şu anda orada gereken müdahaleleri yaptılar. İç organları çok hasar görmüş, beyinde zedelenme var" dedi.

'TUTUNACAK DALIMIZ KALMADI'

Yoğun bakımda tedavisi süren kızı Büşra için yardım isteyen Mahmut Güney, "Yetkililerden yardım bekliyoruz, tabiplerden yardım bekliyoruz. Varımız yoğumuz iki tane kız çocuğumuz var. Biri gitti, bir tane kaldı. Yani bizim başka tutunacak dalımız da kalmadı. Yani yetkililerden bu kızın kurtarılması için ne gerekiyorsa onun yapılmasını istiyorum. Rahmetli olan diğer çocuklar da yeğenlerim oluyor. Bundan 4 ay önce birisinin ağabeyi vefat etti, şimdi de bu kız gitti o aile çocuksuz kaldı. Ana baba tek kaldı. İki çocuk, ikisi de gitti. Öbürü de Kıbrıs'tan annesiyle misafirliğe gelmişti. Bir gün burada kaldı ikinci gün kazada rahmetli oldu. Onların da kızı gitti. Tabiplerin yardımıyla onu bize bağışlarsa belki tesellimiz o olur" diye konuştu.

'3 AİLEYİ YOK ETTİLER'

Kazanın ardından 3 ailenin acı yaşadığını belirten Mahmut Güney, "Henüz genç çocuklar. Üç aileyi mahvettiler, üç aileyi yok ettiler. Bu çocukların gelecekleri var. Bu çocuklar daha dünya yüzü görmedi. Bunlar melek, birer tane melek. Melekleri yok ettiler. Keşke o çocukların yerine biz büyükler gitseydik, biz büyüklere şey olsaydı. Bunlar daha hayatı yaşamadı, hayatın ne olduğunu bilmiyorlar" ifadesini kullandı. Güney, sık sık kazaların meydana geldiği bölgede üst geçit yapılması için yetkililere çağrı yaptı.

KAZADAN BİR SÜRE ÖNCE DOĞUM GÜNÜ İÇİN BİR ARAYA GELMİŞLER

Öte yandan kazanın ardından, ikizler ve kuzenlerinin yürek burkan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde kuzenlerin, kazadan bir süre önce ikizlerin doğum gününü kutlamak için bir araya geldikleri yer alıyor.