Haberler

Mersin'deki orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı

Mersin'deki orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde dün çıkan orman yangını, büyük ölçüde kontrol altına alındı.

MERSİN'in Bozyazı ilçesinde dün çıkan orman yangını, büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Bozyazı ilçesi Tekeli Mahallesi Aksaz mevkisindeki muz seralarının üst kısmında yer alan ormanda dün öğle saatlerinde yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye Bozyazı ve Gülnar Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Yangına 2 uçak, 5 helikopter, 66 kara aracı ve 230 personel ile müdahale edilirken, ekipler alevleri kontrol altına almak için yoğun çalışma yaptı.

Orman Genel Müdürlüğü, yangının bu sabah büyük oranda kontrol altına alındığını açıkladı.

Ekiplerin müdahalesi devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
İran'dan ABD'ye misilleme! F-35'lerin bulunduğu üsse ağır hasar verildi

İntikam yemini sonrası füzeler ateşlendi: Kritik üs ağır hasar aldı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Almanya'daki seçim sonucu Merkel'i sarstı: Kalbim kan ağlıyor

Merkel kahroldu, uzun süren sessizliğini bozdu: Kalbim kan ağlıyor
Ankara'da dikkat çeken buluşma! Mehmet Ağar, Emniyet Müdürü Yüksek'i ziyaret etti

Ankara'da dikkat çeken buluşma! Mehmet Ağar ziyaret etti
Mansur Yavaş'tan dikkat çeken CHP mesajı

Mansur Yavaş'tan dikkat çeken CHP mesajı
Kara Haydar'dan sonra şimdi de bu çıktı

Bir bitmediniz! Kara Haydar'dan sonra şimdi de bu çıktı
Gelin mehirde çıtayı başka yere taşıdı! Her yıl tekrarlanacak

Gelin mehirde çıtayı başka yere taşıdı! Her yıl tekrarlanacak
İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

İzlemeyenler bin pişman! Dün gece ortalık yandı

Haaland'dan Şampiyonlar Ligi'ne müthiş başlangıç! Rakibi perişan etti

Bu adam gerçekten uzaylı! Gece yaptıklarının izahı yok