Mersin'deki Deniz Kaplumbağası Mısır'a Ulaştı, Kızkalesi'nden Sinyal Kesildi

Mersin'de uydu takip cihazı takılan yeşil deniz kaplumbağalarından "Mersin Üniversitesi" 4 bin 500 kilometrelik yolculuğun ardından Mısır'a ulaştı, "Kızkalesi"nden ise Gazze Şeridi'nde sinyal kesildi.

Mersin Üniversitesi (MEÜ) Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezince yürütülen "Deniz Kaplumbağalarının Uydu ile İzlenmesi Projesi" kapsamında, "Mersin Üniversitesi" ve "Kızkalesi" isimli iki yeşil deniz kaplumbağasına uydu izleme cihazı takıldı.

Akdeniz ilçesindeki Millet Bahçesi sahilinde 12 Haziran 2024'te denizle buluşturulan kaplumbağaların, göç yolları, beslenme alışkanlıkları ve kışlama alanlarının öğrenilmesi için mavi sulardaki yolculuğu izleniyor.

Elde edilen son verilere göre, Mersin sahilinde yuvaladıktan sonra rotasını Suriye'ye çeviren "Mersin Üniversitesi", Lübnan ve Gazze Şeridi üzerinden Mısır'daki Bardawil Gölü'ne ulaştı.

"Kızkalesi"ne takılı cihaz ise Gazze kıyılarında sinyal vermeyi kesti.

"Savaşın etkisiyle deniz kaplumbağasının zarar gördüğünü düşünüyoruz"

MEÜ Deniz Kaplumbağaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Serap Ergene, AA muhabirine, projenin nesli tükenme tehdidi altındaki yeşil deniz kaplumbağaları için önemli olduğunu söyledi.

Kaplumbağaların yolculuğunu anbean izlediklerini belirten Ergene, şöyle konuştu:

"Kıyısal şeridi takip ederek Gazze Şeridi'ne kadar ulaşmışlardı. Bu süreci çoğunlukla Akdeniz kıyısını takip ederek gitmişlerdi. Gazze Şeridi'ne vardıklarında iki kaplumbağadan da hala sinyal alıyorduk ancak bir süre sonra bu bölgede 'Kızkalesi' ismini verdiğimiz kaplumbağadan sinyal kesildi. Son konumu Gazze bölgesi olarak kaldı."

Ergene, "Kızkalesi"nin göç rotasının yarım kalmasından üzüntü duyduklarını ifade ederek, "Bu durum o bölgede yaşanan üzücü olaylarla paralel olarak gelişti. Bölgede savaş ortamının bitmediğini ve devam ettiğini görüyoruz. Savaşın etkisiyle deniz kaplumbağasının zarar gördüğünü düşünüyoruz." dedi.

"Gölden dışarı çıkmadığı gözlemleniyor"

Yaşının 30-35 olduğu tahmin edilen "Mersin Üniversitesi"ne takılı cihazdan Mısır'daki Bardawil Gölü'nde sinyal almaya devam ettiklerini dile getiren Prof. Dr. Ergene, şu bilgileri verdi:

"Bu kaplumbağamız hayatta ve düzenli sinyal geliyor. Gölden dışarı çıkmadığı gözlemleniyor. Şu ana kadar yaklaşık 4 bin 500 kilometre yol katetti. Göl içinde sabit durmuyor, hareket ediyor ancak kıyı şeridini takip etmiyor. Zaten ilk başta uyduları takarken de ön gördüğümüz yapılanma bunun üzerineydi. Mısır'a gideceğini tahmin ediyorduk."

Canlının üreme döneminde Mersin kıyısına dönmesinin beklendiğini kaydeden Ergene, "Deniz kaplumbağaları yaklaşık iki yılda bir üreme davranışı gösteriyor. Kaplumbağanın tekrar Mersin'e dönme ihtimali var. Uydu pilinin ömrü yeterli olursa bu dönüşü görme şansımız olacak. Umarız uydu pilinin ömrü yeterse gelecek yıl nisan veya mayıs aylarında dönüşünü gözlemleyebiliriz." ifadelerini kullandı.