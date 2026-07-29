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Mersin'de zirai alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü

Mersin'de zirai alanda çıkan yangın ormana sıçramadan söndürüldü
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Mersin'in Aydıncık ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Mersin'in Aydıncık ilçesinde zirai alanda çıkan yangın, ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Cumhuriyet Mahallesi'ndeki zirai alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine bölgeye Orman İşletme Müdürlüğü personeli, itfaiye ekipleri, 12 arazöz ve 4 ilk müdahale aracı sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesiyle yangın, çevredeki ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Bölgede soğutma çalışması da yapıldı.

Kaynak: AA
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