Mersin'de Zincirleme Trafik Kazası: 1 Ölü, 8 Yaralı
Mersin'in Mut ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı. Araçlar, Kurtsuyu Mahallesi'nde çarpıştı. Yaralılar, Mut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Mersin'in Mut ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.
Kurtsuyu Mahallesi'nde plakaları henüz belirlenemeyen 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde sürücülerden Muhammed Ç'nin (34) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Araçlarda yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerince Mut Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.
Kaynak: AA / Ahmet Güler - Güncel