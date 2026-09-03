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Silifke'de Batırık Yarışması ve 500 Kişilik İkram

Silifke'de Batırık Yarışması ve 500 Kişilik İkram
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53. Silifke Müzik ve Folklor Festivali'nde düzenlenen yarışmada 8 kadın yöresel batırık yemeğini hazırlamak için kıyasıya yarıştı, dereceye girenlere ödül verildi ve 500 kişilik batırık ücretsiz dağıtıldı.

Mersin'in Silifke ilçesinde, 53. Uluslararası Silifke Müzik ve Folklor Festivali kapsamında yöresel lezzet batırık için yarışma düzenlendi.

Silifke Belediyesince Demokrasi Parkı'nda düzenlenen etkinliğe 8 kadın katıldı.

Katılımcılar, bulgurla yapılan yöresel yemek batırığı en iyi şekilde hazırlamak için yarıştı.

Batırıkların lezzet, aroma, kıvam ve servisini inceleyen jürinin değerlendirmesi sonucunda ilk 3'e giren kadınlara para ödülü verildi.

Yarışma öncesi yurt dışından gelen halk oyunları ekipleri de gösteri sundu.

Belediye ekiplerince hazırlanan 500 kişilik batırık, vatandaşlara ücretsiz dağıtıldı.

Jüri üyesi Kürşat Sayın, batırığın yöreye özgü meşhur bir yemek olduğunu belirterek herkesin denemesini tavsiye etti.

Yarışmacı Şerife Gezer ise batırığın Silifke ve Mut'a özgü yöresel bir yemek olduğunu belirtti.

Kaynak: AA
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