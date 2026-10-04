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Mersin'de yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Başkan Seçer'in ifadesi başladı

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Mersin'de yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan Başkan Seçer'in ifadesi başladı
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Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü yolsuzluk soruşturması kapsamında 1 Ekim'de gözaltına alınan Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in emniyetteki ifade işlemleri başladı. Seçer'in ifade işlemlerinin gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

Haber: İleyda ÖZMEN

(MERSİN) - Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında 1 Ekim'de gözaltına alınan Türkiye Belediyeler Birliği ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemleri başladı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Mezitli Belediye Başkanı Ahmet Serkan Tuncer'in de aralarında olduğu 59 şüpheli, 1 Ekim'de gözaltına alınmıştı.

Edinilen bilgiye göre, Seçer'in Mersin İl Emniyet Müdürlüğü'nde ifade işlemlerine başlandı.

Seçer'in ifade işlemlerinin gece geç saatlere kadar sürmesi bekleniyor.

Kaynak: ANKA
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