Yolda yatar vaziyetteki kişinin üzerinden otomobil geçti
Mersin'in Erdemli ilçesinde yolda yatan Ersin Yılmaz, üzerinden otomobil geçmesi sonucu hayatını kaybetti. Kazanın ardından sürücü gözaltına alındı.
MERSİN'in Erdemli ilçesinde yolda yatar vaziyetteki Ersin Yılmaz (59), üzerinden otomobilin geçmesi sonucu hayatını kaybetti.
Kaza, dün akşam saatlerinde Tömük Mahallesi Menderes Caddesi Yeşildere Mezarlığı mevkisinde meydana geldi. M.Y. yönetimindeki 33 AUV 915 plakalı otomobil, yolda yatar vaziyetteki Ersin Yılmaz'ın üzerinden geçti. Sürücünün ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, Yılmaz'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Yılmaz'ın cansız bedeni, otopsi için morga kaldırıldı.
Sürücü M.Y. gözaltına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.