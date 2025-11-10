Haberler

Mersin'de Yolcu Minibüsü Sulama Kanalına Düştü: 10 Yaralı

Güncelleme:
Mersin'in Tarsus ilçesinde bir yolcu minibüsünün otomobil ile çarpışmasının ardından sulama kanalına düşmesi sonucunda 10 kişi yaralandı. Olay yerine itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde otomobil ile çarpışan yolcu minibüsü, sulama kanalına düştü. Kazada otomobil ve minibüsteki 10 kişi yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Yunus Emre Mahallesi D-400 kara yolu Yeni Hal kavşağında meydana geldi. T.T. (55) idaresindeki içinde 9 yolcu bulunan 33 APE 854 plakalı şehirler arası yolcu taşımacılığında kullanılan minibüs,E. K. yönetimindeki 33 PP 399 plakalı otomobil ile kavşakta çarpışıp, sulama kanalına düştü. Kazada otomobil sürücüsü ve beraberindeki 3 kişi ile minibüsteki 6 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerce araçlardan çıkarılan yaralılar, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
