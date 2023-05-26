Mersin'de Yol ve Asfalt Çalışmaları Tamamlandı

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda ve Halkkent Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'nde başlattığı yol ve asfalt çalışmalarını tamamladı.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı'na bağlı ekipler, Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda ve Halkkent Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'nde başlattığı yol ve asfalt çalışmalarını tamamladı.

Kent genelindeki farklı noktalarda yol yapım, bakım ve onarım çalışmalarını eş zamanlı olarak sürdüren ekipler, kısa süre önce Toroslar ilçesi Çağdaşkent Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı'nda yol ve asfalt çalışması başlatmıştı. Bu kapsamda, Mimar Sinan Bulvarı ile 229. Cadde arasındaki kısmı kapsayan ve 1 kilometre uzunluğundaki yolda sürdürülen asfalt çalışmaları hızla tamamlandı. Ekipler birçok araç ve iş makinesiyle bozuk zeminin sökülmesi ve alt temel hazırlıklarının tamamlanması sonrası, zaman kaybetmeden sıcak asfalt serimine geçti. Eş zamanlı olarak, tahribat meydana gelen kaldırımlarda ihtiyaca göre kısım kısım yenileme ve onarım çalışması da ekipler tarafından yapıldı.

Toroslar ilçesi Halkkent Mahallesi Yeşilırmak Caddesi'nde de 600 metre uzunluğundaki yolda başlatılan asfalt çalışmalarını kısa sürede tamamlayan ekipler, tüm bu işlemlerin ardından sürüş güvenliği için çizgi çalışmalarını da Ulaşım Dairesi Başkanlığı ekipleri ile koordineli bir şekilde sürdürüyor. Yenilenen yollar sayesinde yol sorunları çözüme kavuşurken, hem yolun çehresi baştan aşağı yenileniyor, hem de yol güvenliği sağlanıyor.