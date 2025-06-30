Mersin'de Yaz Kur'an Kursları Başladı: 6 Bin 800 Öğrenci Eğitilecek

Mersin'de Yaz Kur'an Kursları Başladı: 6 Bin 800 Öğrenci Eğitilecek
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'in Erdemli ilçesinde yaz Kur'an kursları başladı. İlçe Müftüsü İbrahim Yiğit, 23 yatılı kurs ve 196 camide toplam 6 bin 800 öğrencinin eğitim alacağını duyurdu. Yiğit, bu kursların çocukların dini ve ahlaki bilgilerle donanması açısından büyük öneme sahip olduğunu vurguladı.

Mersin'in Erdemli ilçesinde başlayan yaz Kur'an kurslarında 6 bin 800 öğrenciye eğitim verilecek.

İlçe Müftüsü İbrahim Yiğit, Akdeniz Mahallesi'ndeki Muhammed Mustafa Üzer 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Yiğit, 23 yatılı kurs ve 196 camideki eğitimlerden 6 bin 800 öğrencinin yararlanacağını belirtti.

Eğitimlerin başladığını dile getiren Yiğit, "Çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim öğrenmesi, dini ve ahlaki bilgilerle donanması için bizlerin göstereceği gayretler ve örneklikler her zaman kıymetlidir. Camilerimiz ve Kur'an kurslarımız, bu yaz da çocuklarımızın sevgi, merhamet, bilgi ve imanla buluştuğu eğitim yuvaları olacaktır." diye konuştu.

Kaynak: AA / Güncel
Ece Erken, bir zamanlar 'Eniştem' dediği Sinan Akçıl'la el ele yakalandı

Bir zamanlar 'Eniştem' diyordu, şimdi el ele yakalandılar
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin

Gram altındaki sert düşüş sonrası çok konuşulacak tahmin
Osimhen'in futbol oynadığı saha gündem oldu

Görüntüdeki ismin kim olduğunu duyunca şok olacaksınız
Jandarmayı arayıp ormanı yakacağını söyledi, nedeni de akılalmaz

Jandarmayı arayıp ormanı yakacağını söyledi, nedeni de akılalmaz
Beşiktaş'ın yeni transferi David Jurasek'ten transfer itirafı

Beşiktaş'ı bu yüzden seçmiş
Şeyma Subaşı kırmızı bikinili pozuyla karın kaslarını sergiledi

Kırmızı bikinisini giydi! Karın kaslarını sergiledi
Kabine toplantısında emekli maaş zamları masada! İşte konuşulan en düşük aylık

Emekli zammı Erdoğan'ın masasında! İşte konuşulan en düşük aylık
Hamile olduğunu düşünüp hastaneye başvurdu, yapılan tetkik sonucu acı gerçekle yüzleşti

Hamile olduğunu düşünüyordu, hastanede gerçek çok başka çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.