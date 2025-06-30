Mersin'de Yaz Kur'an Kursları Başladı: 6 Bin 800 Öğrenci Eğitilecek

Mersin'in Erdemli ilçesinde başlayan yaz Kur'an kurslarında 6 bin 800 öğrenciye eğitim verilecek.

İlçe Müftüsü İbrahim Yiğit, Akdeniz Mahallesi'ndeki Muhammed Mustafa Üzer 4-6 Yaş Kur'an Kursu'nu ziyaret etti.

Ziyarette konuşan Yiğit, 23 yatılı kurs ve 196 camideki eğitimlerden 6 bin 800 öğrencinin yararlanacağını belirtti.

Eğitimlerin başladığını dile getiren Yiğit, "Çocuklarımızın Kur'an-ı Kerim öğrenmesi, dini ve ahlaki bilgilerle donanması için bizlerin göstereceği gayretler ve örneklikler her zaman kıymetlidir. Camilerimiz ve Kur'an kurslarımız, bu yaz da çocuklarımızın sevgi, merhamet, bilgi ve imanla buluştuğu eğitim yuvaları olacaktır." diye konuştu.