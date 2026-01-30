Haberler

Mersin'de otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasında

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir otomobil, yaya geçidini kullanan bir kişiye çarptı. Kazada yaralanan yaya, sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde otomobilin yayaya çarpması güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 ELZ 26 plakalı otomobil, Barbaros Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda, yaya geçidini kullanan bir kişiye çarptı.

Elindeki poşetlerle yola savrulan yaya hafif yaralandı.

Kazayı gören vatandaşlar yaralıya yardımcı olurken ihbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Yaralı sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza anı çevredeki bir iş yerine ait güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay - Güncel
İran, Umman Denizi ve Hint Okyanusu'nda Çin ve Rusya ile askeri tatbikat yapacak

İran, ABD'ye karşı harekete geçti! Yanına da iki müttefikini aldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Altındaki tarihi sıçrayış Rusya'yı alarma geçirdi! Yasaklanıyor

Altındaki tarihi sıçrayış Avrupa ülkesini alarma geçirdi! Yasaklanıyor
Görüntü İstanbul'dan! Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı

Kendisine yapılanlara dayanamayan genç kadın, camdan atladı
Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım

Paşinyan'dan dikkat çeken Türkiye hamlesi: Birleşmek doğru adım
AB, İran Devrim Muhafızları Ordusunu terör örgütü olarak tanımladı

AB'den Trump'ı cesaretlendirecek "İran" kararı
Altındaki tarihi sıçrayış Rusya'yı alarma geçirdi! Yasaklanıyor

Altındaki tarihi sıçrayış Avrupa ülkesini alarma geçirdi! Yasaklanıyor
Domenico Tedesco'dan öz eleştiri: Kötü bir maç çıkardık

Yüzündeki ifade her şeyi anlatıyor
Serhat şehrimizde fuhuş baskını: 21 kadın böyle kurtartıldı

Serhat şehrimizde fuhuş baskını