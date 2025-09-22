Haberler

Mersin'de Yaya Geçidinde Motosiklet Kazası: İki Kişi Yaralandı

Mersin'in Toroslar ilçesinde yaya geçidinden karşıya geçerken otomobilin çarptığı elektrikli motosikletteki bir çocuk da dahil olmak üzere iki kişi hafif yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, sabah saatlerinde merkez Toroslar ilçesi Yalınayak Mahallesi'nde meydana geldi. Caddede ilerleyen otomobil, yaya geçidinden yolun karşısına geçen elektrikli motosiklete çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü ve arkasındaki çocuk yola savrulup, hafif yaralandı. Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
