Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada

Otomobilin yayaya çarptığı kaza kamerada
Güncelleme:
Mersin'in Yenişehir ilçesinde, yaya geçidinden karşıya geçmeye çalışan bir kişiye otomobil çarptı. Kazada yaralanan yaya hastaneye kaldırıldı.

MERSİN'in Yenişehir ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan yaya, otomobilin çarpması sonucu yaralandı. Yaya geçidindeki kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, dün ilçeye bağlı Barbaros Mahallesi Hüseyin Okan Merzeci Bulvarı'nda meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 33 ELZ 26 plakalı otomobil, yaya geçidinden geçen kişiye çarptı. Elindeki poşetlerle yola savrulan yaya, hafif yaralandı. Kazayı gören vatandaşlar yaralıya yardım ederken, ihbarla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı, ambulansla hastaneye kaldırılırken, kaza bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

