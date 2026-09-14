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Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 42 gözaltı

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonu: 42 gözaltı
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MERSİN’in Tarsus ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, banka hesaplarında 7 milyar 640 milyon TL işlem hacmi olduğu belirlenen 42 şüpheli gözaltına alındı.

MERSİN'in Tarsus ilçesinde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda, banka hesaplarında 7 milyar 640 milyon TL işlem hacmi olduğu belirlenen 42 şüpheli gözaltına alındı.

Mersin ve Tarsus Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmada, 50 şüphelinin banka hesap bilgilerini yasa dışı bahis suçunda kullandırdıkları belirlendi. Hesaplarında 7 milyar 640 milyon TL işlem hacmi olduğu belirlenen 42 şüpheli, adreslerine yapılan baskınlarda gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan 8 şüphelinin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Gözaltına alınan şüpheliler, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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