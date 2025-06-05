Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı

Mersin'de Yasa Dışı Bahis Operasyonu: 2 Kişi Tutuklandı
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Mersin'in Erdemli ilçesinde jandarma, yasa dışı bahis oynatan 2 kişiyi gözaltına aldı. Yapılan operasyonda çok sayıda dijital malzeme ve haksız kazanç elde ettikleri 5200 TL nakit para ele geçirildi.

MERSİN'in Erdemli ilçesinde jandarmanın düzenlediği yasa dışı bahis operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilçede 2 kişinin internet üzerinden yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde ettiğini tespit etti. Tespit edilen şüphelilerin yakalanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde operasyon düzenleyen jandarma ekipleri E.A. ve Y.E.A'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin adresinde yapılan aramada 4 cep telefonu, 2 sim kart, 1 flaş bellek, 5200 TL nakit para ile çok sayıda dijital malzeme ve doküman ele geçirildi. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.A ve Y.E.A., tutuklandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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