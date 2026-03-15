Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda yakalanan 12 zanlı tutuklandı

Mersin'de düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 13 şüpheli gözaltına alındı, bunlardan 12'si tutuklandı. Operasyonda çok sayıda dijital malzeme ve para belgeleri ele geçirildi.

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yasa dışı bahis oynatarak haksız kazanç elde edenlerin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı.

Yapılan araştırmaların ardından belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 13 zanlı yakalandı, 27 cep telefonu, 45 SIM kart, 8 dizüstü bilgisayar, 100 para yatırıldığını gösteren belge ile 2 banka kartına el konuldu.

Jandarmadaki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si tutuklandı, 1'i adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Arif Ayhan Korkmaz
