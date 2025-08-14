Mersin'de Yangınla Mücadele Devam Ediyor: Boşaltılan Evler Görüntülendi

Silifke ilçesinde çıkan orman yangınında alevlerin içinde kalan evler görüntülendi. Yangında evlerin yanı sıra binlerce ağaç da yandı ve bölgedeki vatandaşlar büyük bir çaresizlik yaşıyor.

YANAN EVLER GÖRÜNTÜLENDİ

Mersin'in Silifke ilçesinde 3 ayrı noktada çıkan orman yangınına müdahale 2'nci gününde de sürerken, Kırtıl Mahallesi'nde tedbiren boşaltılan ve alevlerin içinde kalan evler görüntülendi. Kullanılamaz hale gelen evlerde, ekipler tarafından soğutma çalışması yapılıyor. Evi ve ağaçları yanan Nazif Türker (64), "Yangın burada çıktı. Evlerimiz, binlerce ağaçlarımız yandı. Hiçbir şeyimiz kalmadı. Çaresiziz" dedi.

İrem Helvacıoğlu tatilde kaza geçirdi: Felç kaldım sandım

Tatilde başına gelmeyen kalmadı! Yok artık diyeceğiniz kaza
