Mersin'de çıkan yangında evi kullanılamaz hale gelen kişi otele yerleştirildi

Mersin'de yangın sonucu evi kullanılamaz hale gelen M.Y., belediye ekipleri tarafından bir otele yerleştirildi. Akdeniz Belediyesinin açıklamasına göre, barınma ihtiyacı karşılanmaya çalışılıyor.

Mersin'de yangın sonucu evi kullanılamaz hale gelen kişi, belediye ekiplerince otele yerleştirildi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Zabıta Müdürlüğü ekipleri, ilçedeki Turgutreis Mahallesi'nde ikamet eden M.Y'nin evinin yangın nedeniyle kullanılamaz hale gelmesinin ardından bir depoda kalmaya başladığını belirledi.

Akdeniz Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Zeyit Şener'in talimatıyla M.Y. zabıta ekiplerince bölgedeki bir otele yerleştirildi.

Açıklamada ayrıca, M.Y'nin barınma ihtiyacının karşılanmasına yönelik gerekli işlemlerin yapıldığı bildirildi.

Kaynak: AA / Mehmet Umut Bakay - Güncel
