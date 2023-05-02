Üye Girişi
Haberi Paylaş
Mersin'de yakılarak zarar verilen çocuk parkı yenilendi

Mersin'de yakılarak zarar verilen çocuk parkı yenilendi

Güncel Haberler

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, ateşe verilmesi sonucu oyun gruplarında hasar oluşan çocuk parkı yenilenerek hizmete açıldı.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, ateşe verilmesi sonucu oyun gruplarında hasar oluşan çocuk parkı yenilenerek hizmete açıldı.

Yenişehir Belediyesinin açıklamasına göre, 30 Mart'ta yanıcı madde dökülerek ateşe verilen Eğriçam Mahallesi'ndeki Özgürlük Parkı'nın oyun grupları değiştirildi.

Temizlik çalışmasının ardından park yeniden kullanıma açıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, yaşam alanlarını korumaya devam edeceklerini kaydetti.

Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel

Özgürlük Parkı Yenişehir Mersin Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title