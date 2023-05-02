Mersin'de yakılarak zarar verilen çocuk parkı yenilendi
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Mersin'in Yenişehir ilçesinde, ateşe verilmesi sonucu oyun gruplarında hasar oluşan çocuk parkı yenilenerek hizmete açıldı.
Mersin'in Yenişehir ilçesinde, ateşe verilmesi sonucu oyun gruplarında hasar oluşan çocuk parkı yenilenerek hizmete açıldı.
Yenişehir Belediyesinin açıklamasına göre, 30 Mart'ta yanıcı madde dökülerek ateşe verilen Eğriçam Mahallesi'ndeki Özgürlük Parkı'nın oyun grupları değiştirildi.
Temizlik çalışmasının ardından park yeniden kullanıma açıldı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit, yaşam alanlarını korumaya devam edeceklerini kaydetti.
Kaynak: AA / Aleyna Coşkun - Güncel